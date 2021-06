Adeptos portugueses acreditam no apuramento de Portugal no Euro2020

A tensão cresce cada vez mais em Budapeste, na Hungria, antes do encontro decisivo entre Portugal e a França no Estádio Ferenc-Puskás. Na capital húngara, os adeptos acreditam que a Seleção Portuguesa vai seguir em frente.

Budapeste está debaixo de um calor intenso, ultrapassando os 37 graus, mas isso não impede os adeptos franceses e portugueses de passearem pelas ruas da capital húngara antes do jogo entre as duas selecções, fazendo desde já ouvir as suas vozes e os gritos de apoio às respectivas selecções.

Portugal e França dependem apenas de si para seguir em frente na prova, aliás a Selecção francesa já está apurada, faltando só definir a posição no grupo. Quanto à Selecção das Quinas, todos os resultados podem servir, até mesmo uma derrota com dois golos de diferença.

Do lado dos adeptos acredita-se que Portugal vai alcançar o apuramento apesar do sentimento de vingança que os franceses têm devido ao triunfo luso em Paris em 2016, como nos explicou José Reis Santos, português residente em Budapeste.

“Vão estar em campo os actuais campeões da Europa e campeões do mundo. Eu acho que o mundo vai assistir a um grandíssimo jogo de futebol. Até perante os acontecimentos dos últimos dias, vão estar em campo também, talvez, as duas selecções mais multiculturais que nós temos neste campeonato da Europa. Portugal tem jogadores nascidos em França. Portugal tem jogadores nascidos um pouco pelo mundo inteiro, como a própria selecção francesa, isto num momento da Europa em que estamos a debater questões de diversidade, questões de integração, questões de multiculturalismo, nós vamos estar a assistir à saída de toda essa energia literalmente dos balneários. Do ponto de vista futebolístico, do nosso lado, naturalmente que temos de honrar esta nossa conquista de Paris. Para os franceses, eles também sabem que nos podem tirar da competição, e se à vingança que no futebol se faz, dentro das quatro linhas, é destas, é quando é a doer”, concluiu José Reis Santos que vai estar presente no estádio repleto da capital húngara.

Diana Bernardo, portuguesa residente em Budapeste, também espera ver um apuramento de Portugal, mas o último jogo frente à Alemanha, deixou-a um pouco apreensiva.

“O que eu gostasse de ver é uma vitória de Portugal. Sinceramente com o primeiro jogo de Portugal, achei que seria fácil passar este grupo, o último não foi tão positivo, digamos assim, mas acho que está tudo em aberto. Acho que temos todas as hipóteses de seguir em frente. Temos que acreditar, temos uma boa equipa, temos que nos manter focados, e que tenhamos alguma sorte também”, frisou Diana Bernardo que estava na ‘fan zone’ criada em Budapeste.

Portugal-França é às 21 horas, hora local, num jogo a contar para a última jornada no Grupo F.

No que diz respeito às equipas, a Selecção Portuguesa está a preparar-se para um jogo decisivo para o apuramento.

Em conferência de imprensa, Fernando Santos, seleccionador português, abordou as diferenças e as dificuldades que Portugal vai ter pela frente em relação às que teve frente à Hungria e à Alemanha.

João Moutinho, médio da Selecção Portuguesa, lembrou que a França é uma grande selecção, mas afirmou que a Selecção das Quinas quer atingir o seu objectivo, passar à fase seguinte.

À Selecção das Quinas, todos os resultados podem servir frente à França, até mesmo uma derrota com dois golos de diferença. Neste último caso, Portugal seria um dos quatro melhores terceiros e seguiria em frente na prova.