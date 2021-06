Acção Solidaria: Xtagiarious Finance dá lar e conforto a família que vivia na rua

No âmbito da solidariedade e das acções sociais que a empresa Xtagiarious Finance vem realizando com as famílias desfavorecidas na capital do país e não só, dessa vez, uma família que vivia na rua, há cerca de dois anos, recebeu um lar e um kit de empreendedorismo da empresa.

Muana Mazanga

De acordo com Edson de Oliveira, Director Administrativo da empresa, devido as carências que as populações passam, surgiu a iniciativa da Xtagiarious Finance apoiar as famílias.



“O objectivo é dar um sorriso às famílias que vivem em condições vulneráveis”, referiu o jovem empresário.

Segundo disse, nessas acções foi possível devolver a alegria de uma jovem, por sinal, com o nome de “Alegria”, que vivia com a família ao relento e a passar por inúmeras necessidades.

“Ouvimos a história dessa família, arregaçamos as mangas e pedimos aos nossos profissionais a trabalharem dia e noite. Como resultado, demos uma casa mobilada e um kit de negócio Xtagiarious Finance para gerar sustentabilidade à essa família”, disse o empresário, que reconhece a crise que muitas famílias angolanas passam, porém, avança, a responsabilidade em apoiar é ainda maior.

Para o CEO da Xtagiarious Finance, ajudar quem mais precisa é uma maneira de apoiar o Estado nesta área.



A título de exemplo, só este ano, a empresa Xtagiarious Finance realizou várias acções sociais desde a entrega de Kits para negócios, cesta básica, emprego assim como um lar às famílias sem tecto.

Uma dessas acções ocorreu em Abril último, um gesto, que segundo o diretor da Xtagiarius Finance estava enquadrada na responsabilidade social da instituição que dirige.

Pelo que “estamos aqui para ajudar, por isso, decidimos vir apoiar as pessoas que têm necessidades pontuais”.

Edson de Oliveira garantiu que, para além dos bens de primeira necessidade, a Xtagiarius Finance garantiu cerca de 50 novos empregos directos a jovens do Zango 3, facto que deixou mais uma vez satisfeitos os moradores daquela localidade do município de Viana.