Selecção com 100% de aproveitamento em Barcelona

A selecção nacional sénior masculina de basquetebol encerrou de forma cem por cento proveitosa o estágio pré-competitivo no Reino de Espanha, ao derrotar, na noite desta segunda-feira, o Juventude de Badalona, por 75-69.

Com 15 pontos, o extremo Glofate Buimba foi o melhor marcador da equipa nacional no segundo triunfo, na cidade espanhola de Barcelona, em igual número de jogos, depois de ter ganho, domingo, o Misto de Catalunia, por 86-83.

A equipa prossegue os trabalhos até quinta-feira e no dia seguinte desloca-se a cidade lituana de Kaunas, palco do torneio de qualificação aos Jogos Olímpicos (de 29 deste mês a 4 de Julho), no qual Angola vai evoluir no grupo B com as similares da Polónia e Eslovénia.

Às ordens do seleccionador Josep Clarós estão Gildo Santos, Selton Miguel, Edson Ndoniema, Alexandre Jungo, Malick Cissé, Yanick Moreira, Teotónio Dó, Jilson Bango, Leonel Paulo, Glofate Buimba, Pedro Bastos, Eduardo Mingas e Aboubakar Gakou.

O grupo poderá ainda ser reforçado com poste Bruno Fernando, do Atlanta Hawks da NBA, actualmente em prova nos play-off da Liga profissional norte-americana de basquetebol, onde a sua equipa disputa a final de conferência com os Milwaukee Bucks.

A selecção masculina de basquetebol participou pela última vez nos jogos olímpicos em 2008, na China.