Covid-19: Registados 9.160 novos casos e 93 mortes na África do Sul

O Instituto Nacional de Doenças Transmissíveis da África do Sul reportou 9 mil e 160 novos contágios nas últimas 24 horas, elevando o total a um milhão 832 mil e 479 casos positivos de Covid-19.

De acordo com a fonte, com as 93 novas mortes acima, o total de óbitos na África do Sul subiu para 58 mil e 795.

No mesmo período, o país realizou 36 mil e 858 testes, traduzindo uma positividade de 24.9%. O cumulativo de testes desde início do surto, em Março de 2020, é de 12 milhões 586 mil e 342.

As recuperações atingiram um milhão 656 mil e 680, representando uma taxa de 90,4% de pessoas que se livraram da pandemia do Coronavírus.

A África do Sul contabiliza 117 mil e quatro casos activos.

Segundo o Instituto Nacional de Saúde Pública, 341 doentes de Covid-19 deram entrada em unidades hospitalares na segunda-feira.

De um total de nove mil e 503 pacientes, 6 mil e 267 estão internados em instituições privadas, ao passo que três mil e 236 recebem tratamento nas unidades públicas.

Até ao momento, dois milhões 144 mil e 204 pessoas foram vacinadas em território sul-africano, ao passo que três milhões 656 mil e 516 outras foram registadas através do Sistema Electrónico de Vacinação para receberem a inoculação.