UEMOA promete reforçar cooperação com a Guiné-Bissau

O novo presidente da comissão da União Económica e Monetária da África Ocidental, Abdoulaye Diop, disse ao chefe de Estado da Guiné-Bissau que quer reforçar a cooperação e a colaboração com o país. Abdoulaye Diop termina, este domingo, uma visita de três dias a Bissau.

O novo presidente da comissão da União Económica e Monetária da África Ocidental (UEMOA), Abdoulaye Diop, termina, este domingo, uma visita de três dias à Guiné-Bissau. Diop encontrou-se com o Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló, e prometeu tudo fazer para o reforço da cooperação e da colaboração com a Guiné-Bissau na sua política de desenvolvimento socioeconómico.

A deslocação serviu para Abdoulaye Diop se apresentar e agradecer às autoridades de Bissau pela apoio à sua nomeação. Diop manteve, também, encontros com o presidente do Parlamento, Cipriano Cassamá, com o vice-Primeiro-Ministro, Soares Sambú, e com os ministros ligados à Economia, Finanças e Integração.

Este sábado, Abdoulaye Diop também prometeu apoiar a Guiné-Bissau com assistência financeira para ultrapassar os desafios económicos durante um encontro com o ministro das Finanças guineense, João Fadiá.

Em comunicado à imprensa, o Ministério das Finanças referiu que o novo presidente da UEMOA “prometeu prosseguir com a assistência financeira à Guiné-Bissau tendente a superar os desafios económicos existentes”.

“A ocasião serviu para o ministro das Finanças solicitar ao presidente da comissão da UEMOA assistência técnica na gestão e arrecadação de impostos”, incluindo apoio na consolidação e cobrança do IVA, explica o comunicado.

O ministro das Finanças informou também o presidente da comissão da UEMOA sobre a situação financeira da Guiné-Bissau e sobre os apoios que aguarda da organização.