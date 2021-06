Três hotéis a concurso de privatização

Três hotéis do Instituto de Fomento do Turismo (INFOTUR), nas províncias de Benguela, Namibe e Huíla, vão a concurso, a partir de hoje, no quadro do Programa de Privatizações (PROPRIV), que o Governo implementa através do Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE), soube o Jornal de Angola.

Construídos em 2010, por altura do Campeonato Africano das Nações (CAN), que o país organizou, os referidos hotéis, de 130 camas cada, fazem parte de uma rede de cinco (5) unidades e custaram cada um deles 20 milhões de dólares. O total investido pelo Governo foi de 100 milhões de dólares.

Em actualização…