Processo Kimberley: Angola participa na reunião hoje

Angola participa, a partir de hoje até sexta-feira, na reunião intercalar do Sistema de Certificação do Processo Kimberley, soube o Jornal de Angola de fonte oficial.

Quadros seniores da Comissão Nacional do Processo Kimberley, Endiama e SODIAM vão interagir com representantes de 82 países membros desse sistema, com sessões de trabalho a serem conduzidas por diferentes grupos.

Na reunião será feita a auscultação das propostas sobre potenciais candidaturas para albergar o secretariado permanente do Processo Kimberley, um órgão criado para garantir os diamantes vendidos em todo, assegurando que os mesmo não tem origem em zonas de conflito.

Ética e responsabilidade na indústria diamantífera, definição de diamantes de conflito, digitalização do certificação do Processo Kimberley, bem como a situação na República Centro Africana são outros pontos agendadas para esse encontro, em formato virtual.

Paralelamente, será realizado um fórum especial sobre a proveniência responsável dos diamantes brutos. Angola é membro do Processo Kimberley desde 2003, tendo assumido a sua presidência rotativa em 2015.