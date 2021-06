Iniciou a simultânea de xadrez com a presença do Chefe de Estado

O Presidente da República, João Lourenço, deu início a simultânea de xadrez, neste sábado, no Memorial Agostinho Neto, ao fazer o lance de ruptura da actividade.

Organizado pela Federação Angolana da modalidade, o festival denominado “Um Lance com o Presidente”, conta com a participação de mais de 200 atletas das escolas especializadas de Luanda, do ensino público e privado e visa o relançamento do projecto de massificação do “jogo ciência” no país.

A actividade, que conta com a presença da Primeira Dama, Ana Dias Lourenço, enquadra-se nas comemorações do Dia Internacional da Criança Africana, assinalado a 16 do corrente mês.