Educação anula exames da 9ª classe nas escolas 307 e 315 por fraude

Os exames da 9ª classe nas escolas 307 e 315 na província do Bengo foram anulados por suspeita de fraude, informou hoje, sábado, o Gabinete Provincial da Educação.

Numa nota de imprensa, assinada pelo director provincial da Educação, Manuel Fernando, a instituição explica que em função da fraude que decorreu no acto das provas de exames escritos do ano lectivo 2020/2021, realizados de 7 a 19 de Junho, ficam anuladas as referidas provas.

Segundo o inspector­ provincial da Edcuação, Bernardo Raul, a fraude foi descoberta quando um dos alunos da escola Missionária 307 teve as maiores notas em todas as disciplinas o que despertou a atenção do corpo de jurados.

O aluno em questão é filho de um funcionário sénior do Gabinete provincial da Educação, que supostamente invadiu o computador do pai e se apossou dos exames e das chaves destes que vazaram para outros estudantes da escola 315 (conhecida como 11 de Novembro) na Açucareira.

Os alunos afectados das duas escolas serão submetidos a novos exames escritos a serem realizados de 21 a 28 deste mês.

O caso está já entregue ao Serviço de Investigação Criminal (SIC) e o funcionário da Educação poderá ser responsabilizado criminalmente caso se comprove o seu envolvimento.

De lembrar que na vizinha província de Luanda também foram anulados os exames da 9ª classe por fraude (distribuição dos enunciados e da chave das provas aos alunos antes da realização dos exames).

Sobre o assunto, a ministra da Educação, Luisa Grilo, prometeu responsabilizar criminalmente os responsáveis pelo vazamento dos enunciados das provas da 9ª classe que motivou a sua anulação, sublinhando que estes correm ainda o risco de serem demitidos do quadro da instituição.

Na ocasião, a ministra disse ter sido detectado um caso do género na província de Malanje e os responsáveis se encontram a contas com a justiça.