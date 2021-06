Dstv rescinde com Vida TV e perto de 300 colaboradores devem perder o emprego

A MultiChoice e o Canal Vida TV chegaram a acordo na decisão de retirar o canal de todas as plataformas da Dstv.

Segundo uma nota distribuída à imprensa, o acordo teve em consideração factores com impacto no canal que é do interesse de ambas as partes.

A MultiChoice, acrescenta o documento, “continua comprometida com a missão de ofecerer valor, tornando excelente entretenimento mais acessível, através da informação, educação e enriquecimento das vidas dos nossos clientes”, ressalta.

“Qualquer questão em torno do Canal Vida TV deve ser especificamente enderecada ao mesmo”, conclui a nota.

Com esta decisão na sequência da suspensão da emissão do canal em território nacional, ficam sem emprego mais de 300 profissionais, com efeitos a partir de 31 de Julho de 2021.

De recordar que no passado dia 19 de Abril do corrente ano, o Governo angolano suspendeu as emissões da TV Record, Zap Viva e Vida TV.

De acordo com a nota , os órgãos de comunicação social mencionados estão a operar ilegalmente.