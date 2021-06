Angola é campeã africana de andebol pela 14ª vez

A selecção sénior feminino de andebol de Angola conquistou na noite desta sexta-feira, 18, em Yaounde, capital dos Camarões, o décimo quarto título continental, em 15 finais jogadas, ao vencer a equipa anfitriã por 25 – 15.



Numa partida jogada vários momentos em ritmo de treino, as “sete pérolas de ouro” em campo, destemidas e muito confiantes, nunca estiveram atrás do marcador, excepção ao início do jogo, quando as camaronesas marcaram o primeiro golo da partida.

Nos 60 minutos jogados em duas partes, Filipe Cruz deu-se ao luxo de colocar nos últimos sete a cinco minutos a terceira guarda-redes. Todas as 16 atletas angolanas jogaram nesta final, o que diz bem da confiança do técnico no grupo, que agora deve preparar os Jogos Olímpicos de Tóquio, a acontecer ainda este ano.



Nos sete ideal da competição, Angola teve três (3) atletas, nomeadamente Albertina Cassoma, Gilda Paulo e Isabel Guialo “Belinha”, que também foi destinguida como a melhor jogadora do torneio – MVP.