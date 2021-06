Palancas Negras falham disputa da Taça Cosafa

A Selecção Nacional de Honras de futebol abdicou, por dificuldades financeiras, da participação na 20ª edição da Taça Cosafa, a disputar-se de 7 a 18 de Julho, na Baía Nelson Mandela (Port Elizabeth), África do Sul.

Após a realização do sorteio, feito ontem, o Jornal de Angola fez vários telefonemas para contactar o director de Comunicação e Imagem da Federação Angolana de Futebol (CIFAF), António Muachilela, com o propósito de obter uma informação oficial do órgão reitor da modalidade.

De acordo com fontes próximas da FAF, o técnico Pedro Gonçalves, pretendia marcar presença no torneio com a Selecção Nacional Sub-17, mas a ideia foi rejeitada.

Os Palancas Negras competiram no torneio, pela última vez, em 2018, na África do Sul, onde falharam o apuramento para as meias-finais. Em 2019, Angola falhou também a participação, mas devido à pandemia da Covid-19.

Com a desistência de Angola, a organização convidou o Senegal para ocupar a vaga deixada pelos Palancas Negras.

A África do Sul, anfitriã do torneio, está no Grupo A, ao lado do Lesotho, Eswatini e Botswana, enquanto no B estão a Zâmbia, Malawi, Madagáscar e as Ilhas Comores.

O Zimbabwe, seis vezes vencedor do torneio, está ao lado do Senegal (país da África Ocidental). O Grupo C é integrado pelo Zimbabwe, Moçambique e pela Namíbia.