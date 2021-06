Hotéis do Infotour vão a concurso nos próximos dias

A rede de hotéis do Infotour, espalhada por algumas províncias do país, deve ir a concurso público, nos próximos dias, no âmbito do Programa de Privatizações (PROPRIV).

Este é de resto um dos assuntos em análise na reunião da Comissão Interministerial, que decorre na manhã desta sexta-feira, 18, no Centro de Documentação de Imprensa da Cidade Alta, em Luanda.

O encontro está a ser presidido pelo ministro de Estado para a Coordenação Económica, Manuel Nunes Júnior, e participam outros membros entre os quais o presidente do Conselho de Administração do Instituto de Gestão de Activos e Privatizações do Estado, Patrício Vilar.