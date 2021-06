Benguela: Acidente de viação mata seis militantes da UNITA

Seis pessoas morreram e outras 24 com ferimentos ligeiros e graves, em consequência de um acidente de viação, ocorrido nesta quinta-feira (17), no morro do Pundo via do Bocoio na Estrada Nacional 250, província de Benguela.

A viatura acidentada transportava membros da organização feminina afecta ao partido UNITA que seguiam viagem para as comemorações do dia 18 de Junho.

O porta-voz do Comando Provincial da Polícia Nacional em Benguela, Ernesto Tchwale, informou que o motorista da viatura está detido e presume-se que uma avaria técnica esteja na base do acidente.

Em nota distribuída à imprensa, o secretariado do Comité Provincial da UNITA em Benguela, lamentou o infausto acontecimento.

“Nesta hora de dor e luto, em nome de todos os quadros, militantes membros, simpatizantes e amigos da UNITA. A direcção provincial do partido expressa os mais profundos sentimentos de pesar as famílias enlutadas”, lê-se na nota.