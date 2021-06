MPLA quer recuperar assentos parlamentares na próxima eleição

Em declarações à imprensa, nesta quarta-feira, 16, a vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, garantiu que o MPLA está a afinar a máquina com a preparação dos militantes para a vitória que se pretende alcançar, no próximo pleito eleitoral.

Luísa Damião informou que foi ao Huambo para trabalhar em todos os municípios da região, no sentido de avaliar como é que anda a máquina partidária e deixar algumas orientações aos militantes, pelo facto de se estar a viver um momento muito importante, que é da preparação do próximo pleito eleitoral.

“O partido tem responsabilidades de governação fortes e claras e, por esta razão, temos a ideia de que o MPLA faz parte de uma grande família que, unida, vai vencer os desafios do presente e do futuro”, ressaltou.

Luísa Damião anunciou o lançamento, na cidade do Huambo, do programa “Termómetro”, que visa manter um diálogo aberto com os militantes na recolha de contribuições junto da sociedade civil, com a abordagem de vários temas.

Por outro lado, o secretário-geral do MPLA, Paulo Pombolo, sublinhou que “o MPLA quer entrar nas eleições de 2022 para vencer e recuperar os lugares de deputados na Assembleia Nacional perdidos nas eleições de 2017 a favor de outros partidos”.

Paulo Pombolo, que manteve um encontro com os militantes de base, na sede do Comité Provincial, disse que as estruturas de base são o núcleo principal do partido. ” Os camaradas sabem que o partido entrou na preparação do VIII Congresso, que se realiza em Dezembro deste ano. Estamos na fase derradeira das assembleias de base, que prepararam a realização, nos próximos meses, das conferências do partido a nível intermédio”, afirmou.

Vice-presidente do MPLA orienta reunião de quadros

A cidade do Huambo acolhe, hoje, o I Encontro Inter-Provincial de quadros do MPLA da Região Centro-Sul (Benguela, Bié, Cuanza-Sul e Huambo).