João Lourenço reúne Comissão Interministerial para a Reforma do Estado

A primeira reunião de 2021 da Comissão Interministerial para a Reforma do Estado aconteceu, hoje, sob orientação do Presidente da República, João Lourenço.

Entre os documentos submetidos a avaliação e debate, destaque para o Projecto de Simplificação de Procedimentos na Administração Pública (SIMPLIFICA).

O objectivo, de acordo com o comunicado que ao Portal de Angola teve acesso, é a modernização, a desburocratização, a simplificação, a integração e a optimização de processos no contexto geral do funcionamento da máquina administrativa do Estado.