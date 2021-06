Girabola2021: Crespo dá vitória ao Santa Rita sobre Académica

O defesa Crespo foi fundamental ao marcar o golo da vitória do Santa Rita de Cássia (1-0), esta quarta-feira, sobre a Académica do Lobito, no jogo de acerto à 20ª jornada do Girabola2021, disputado no estádio 4 de Janeiro, no Uíge.

O clube do Uíge sobe da 14ª para a 12ª posição, agora com 24 pontos, ao passo que os “lobitangas” mantêm-se com 29 pontos no oitavo lugar, na prova liderada pelo Petro de Luanda com 54.

A 20ª ronda tem ainda em atraso os desafios Baixa de Cassanje-Sporting de Cabinda, marcado para o dia 24 deste mês, e FC Bravos do Maquis-Cuando Cubango FC, ainda sem data.

Sagrada Esperança, com 52 pts, e 1º de Agosto (51) completam o pódio, enquanto nas últimas três posições (zona de despromoção) estão Cuando Cubango FC, 14º com 22 pontos, Baixa de Cassanje (15º/21) e Ferrovia do Huambo, 16º com 10 pontos.

Disputada em Maio último, a jornada 20 registou os resultados Libolo- Ferrovia (1-0), Interclube-Petro (0-1), Sagrada Esperança-Desportivo da Huíla (2-0), Caála-1º de Agosto (1-2) e Wiliete de Benguela-Progresso Sambizanga (2-0).