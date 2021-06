Europeu. País de Gales vence Turquia e fica mais perto dos oitavos de final

O País de Gales deu esta quarta-feira um passo importante rumo aos oitavos de final do UEFA Euro 2020, ao vencer, em Baku, a Turquia por 2-0, na 2.ª jornada do grupo A.

O País de Gales venceu, esta quarta-feira, a Turquia, por 2-0, em jogo da segunda jornada do grupo A do Campeonato Europeu de Futebol.



Os golos foram marcados por Ramsey, aos 42 minutos, e Connor Roberts já no período de compensação (90+5), ambos a passe de Gareth Bale, que falhou um penalte aos 61’.

Para o grupo B, a Rússia ganhou a Finlândia, também hoje, por 1-0, em São Petersburgo.



Miranchuk marcou próximo do intervalo, depois de uma primeira parte em os finlandeses estiveram mais perigosos e chegaram a marcar, mas o golo de Pohjanpalo não valeu devido a um milimétrico fora de jogo.