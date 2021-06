Ministra das Finanças diz que suspensão da dívida poupa 300 milhões de dólares

O mais recente pedido de suspensão da dívida por parte de Angola a parceiros bilaterais vai poupar, em seis meses, 300 milhões de dólares ao Tesouro, segundo revelou, na noite desta segunda-feira (14), em Luanda, a ministra das Finanças.

Vera Daves de Sousa anunciou durante a conferência da Equipa Económica do Governo, realizada no Centro de Imprensa da Presidência da República (CIPRA), que o país não vai recorrer a novos endividamentos externo por via de lançamentos de Eurobonds, mas continuará, a nível interno, a emitir Títulos e Obrigações do Tesouro.

Ainda segundo a ministra das Finanças, o Fundo Monetário Internacional (FMI) deu nota positiva ao desempenho macroeconómico do Governo, razão pela qual desembolsou os 772 milhões de dólares adicionais no quadro do acordo de Assistência Técnica e Financeira em curso e que termina já em Dezembro.