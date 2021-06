Euro2020: Bélgica goleou, Dinamarca perdeu Eriksen

A Selecção belga entrou com o pé direito no Campeonato da Europa de futebol ao derrotar por 3-0 a Rússia em território russo em São Petersburgo, isto enquanto a Dinamarca perdeu por 0-1 frente à Finlândia, mas sobretudo os dinamarqueses tiveram o susto da competição com o médio Eriksen a cair desanimado no relvado antes de ser assistido e ser reanimado pelos médicos.

O segundo dia do Campeonato da Europa de futebol foi sem tréguas. No Grupo B, os belgas deslocaram-se à Rússia para defrontar a equipa da casa.

A Bélgica abriu rapidamente o marcador. Aos 10 minutos, o avançado Dries Mertens lançou para a área o esférico que dois defesas russos falharam até a bola chegar nos pés do avançado Romelu Lukaku que rematou forte para o fundo da baliza.

A vencer por 1-0, os ‘Diabos Vermelhos’ vão intensificar a pressão junto da baliza russa. Aos 34 minutos, o médio Thorgan Hazard rematou forte de fora da área, mas o remate vai ser desviado pelo guarda-redes russo Anton Shunin. A bola vai acabar nos pés do defesa belga Thomas Meunier que apenas tem de empurrar o esférico para o fundo da baliza.

No intervalo a Bélgica vencia por 2-0 frente à Rússia.

Na segunda parte os russos não vão conseguir inverter a situação. Os belgas até vão acrescentar um terceiro tento aos 88 minutos. Lançado em profundidade pelo defesa Thomas Meunier, o avançado Romelu Lukaku vai apontar o terceiro tento, bisando neste encontro.

A Bélgica venceu o primeiro encontro no Grupo B por 3-0 frente à Rússia que perdeu em casa em dia de Festa nacional no país. Na segunda jornada os belgas vão defrontar a Dinamarca que viveu um dia caótico.

Dinamarca perdeu Eriksen

A Dinamarca recebeu e Copenhaga a Finlândia, estreante na prova, e perdeu por 0-1 num jogo em que perdeu também o médio Christian Eriksen.

Durante a primeira parte, o médio do Inter de Milão, Christian Eriksen, caiu inanimado aos 43 minutos de jogo. A preocupação ganhou as duas equipas, os árbitros e claro o público presente nas bancadas.

Segundo o relato de Morten Boesen, responsável clínico da selecção dinamarquesa, o jogador estava inconsciente, afirmando que os médicos começaram de seguida as manobras de reanimação, conseguindo «trazê-lo de volta». Morten Boesen afirmou que Christian Eriksen falou com ele antes de sair de maca do relvado para ser transportado para o hospital.

Vários minutos após o acidente, a Federação dinamarquesa de futebol escreveu na rede social Twitter que o atleta estava estável e consciente.

Após cerca de duas horas de paragem, o jogo recomeçou.

Na segunda parte os finlandeses conseguiram chegar ao golo com um tento apontado de cabeça pelo avançado Joel Pohjanpalo aos 60 minutos.

A Dinamarca ainda tentou reagir e obteve uma grande penalidade aos 73 minutos, no entanto na marcação dessa grande penalidade, o médio Pierre Hojbjerg não rematou com muita força e o guarda-redes Lukáš Hrádecký conseguiu agarrar a bola.

A Finlândia, na sua estreia num Campeonato da Europa, derrotou por 0-1 a Dinamarca em Copenhaga num jogo marcado pela saída de maca do médio Christian Eriksen.

País de Gales e Suíça empataram na estreia

No Grupo A, após o triunfo da Itália por 3-0 frente à Turquia, o segundo jogo opôs País de Gales e Suíça em Baku no Azerbaijão.

O encontro foi equilibrado entre as duas equipas. Os suíços marcaram primeiro aos 49 minutos com um cabeceamento do avançado Breel Embolo, dando um seguimento perfeito ao canto apontado pela Suíça.

Curiosamente o golo galês também foi consecutivo a um canto. O avançado Kieffer Moore cortou o cruzamento ao primeiro poste e cabeceou para o fundo da baliza suíça.

O País de Gales e a Suíça empataram a uma bola. A Itália lidera o Grupo A com três pontos, à frente dos galeses e dos suíços com um, e da Turquia que não pontuou.