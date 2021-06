Euro2020: Itália entra a vencer por 3-0 frente à Turquia na prova europeia

A Selecção italiana, a jogar no Estádio Olímpico em Roma, não deixou escapar a oportunidade de entrar no Campeonato da Europa com o pé direito, triunfando por 3-0 frente à Turquia.

A capital italiana, Roma, recebeu o primeiro jogo do Euro 2020 entre a Itália e a Turquia no Estádio Olímpico, com a presença de 16 mil adeptos, o que corresponde a 25% da lotação do recinto.

Rapidamente a Itália pegou na bola e começou a controlar o encontro, isto apesar do público turco dar mais voz no estádio italiano.

A Selecção turca defendeu e conseguiu não sofrer nenhum golo até ao fim da primeira parte.

A pressão italiana fazia sentir que a qualquer momento os italianos podiam marcar ou até os turcos em contra-ataque.

O primeiro tento do Euro2020 e deste encontro acabou por ser apontado por um jogador turco… na própria baliza. Aos 53 minutos, o avançado italiano Domenico Berardi cruzou do lado direito do ataque transalpino para a área turca onde o defesa turco Merih Demiral, que joga na Juventus na Itália, empurrou a bola para o fundo da sua própria baliza quando tentou evitar o golo de Ciro Immobile.

A ‘Squadra Azzurra’ abriu o marcador e não ia tardar em apontar o segundo golo. Aos 66 minutos, após um primeiro remate à baliza do defesa Leo Spinazzola defendido pelo guarda-redes Ugurcan Cakir, o avançado italiano Ciro Immobile ‘apenas’ teve de empurrar o esférico para o fundo da baliza.

A vencer por 2-0, em casa, os transalpinos não vão deixar escapar os primeiros três pontos na prova, e até vão aumentar a vantagem.

Aos 79 minutos, após um mau passe do guarda-redes Ugurcan Cakir, o avançado Ciro Immobile isolou o outro avançado transalpino Lorenzo Insigne na área que rematou de primeira para o fundo da baliza turca.

A Itália venceu a Turquia por 3-0 no primeiro encontro do Campeonato da Europa de futebol. Os italianos lideram o Grupo A com três pontos. Neste sábado, 12 de Junho, as duas outras selecções, a Suíça e o País de Gales, defrontam-se em Baku no Azerbaijão.

De notar que o Grupo B também vai iniciar a prova com dois encontros: Dinamarca-Finlândia e Bélgica-Rússia.