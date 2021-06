Presidente orienta reunião do Conselho de Governação Local no Bengo

O Presidente da República, João Lourenço, orienta, neste momento, na cidade de Caxito, província do Bengo, a reunião do Conselho de Governação Local.

O Conselho de Governação Local é um órgão auxiliar e colegial do Titular do Poder Executivo na formulação e acompanhamento da execução das políticas de governação da Administração local do Estado.

Reúne-se duas vezes ao ano, sob direcção do Presidente da República. Fazem parte dele o Vice-Presidente da República, os ministros de Estado, titulares de departamentos ministeriais, os governadores provinciais e outras entidades.

O Chefe de Estado está a desde esta quinta-feira (10), a trabalhar na província do Bengo, onde as principais obras de infra-estrutura integradas, bem como fazendas agrícolas estão em curso.

Ainda ontem, João Lourenço manteve encontros com a classe empresarial e autoridades tradicionais da província do Bengo.