Covid-19: Recuperados 407 doentes num dia com quatro óbitos

O país registou, ontem, 170 novos casos, quatro mortes e 407 recuperados da Covid-19, indica o boletim epidemiológico da Direcção Nacional de Saúde Pública (DNSP).

Do total de infecções, 87 foram notificadas em Luanda, 18 em Cabinda, 17 no Cuanza-Norte, 16 no Cuanza-Sul, 14 no Huambo, cinco na Huíla, Malanje, Cunene e Uíge com três cada, duas no Zaire, Namibe e Bengo com uma cada.

Os novos casos têm idades entre 1 e 92 anos, sendo 82 do sexo masculino e 88 feminino, aumentando para 36.325 casos confirmados, desde o início da pandemia, em Março do ano passado.

Quanto às mortes, três ocorreram em Luanda e uma na Huíla. As vítimas tinham idades compreendidas entre 38 e 63 anos, sendo um do sexo masculino e três do feminino. Assim, o número de mortes de Covid-19 no país subiu para 815, até à data.

Em relação ao número diário de recuperados, 370 foram em Luanda, 17 no Huambo, 11 na Huíla, seis no Uíge e três no Cunene. As idades variam entre sete meses e 82 anos. Angola contabiliza agora 29.960 recuperações.

Nas últimas 24 horas, os laboratórios processaram 2232 amostras por RT-PCR. O cumulativo aponta para 609.358 amostras processadas com uma taxa de positividade de 6%.

De acordo com o Ministério da Saúde, nos pontos de entrada e saída de Luanda foram atendidos, na base do teste de antígeno, 410 pessoas.

Nesta altura, o país tem 5.550 casos activos, dos quais 9 em estado crítico, 30 graves, 101 moderados, 16 leves e 5.394 assintomáticos.

Nas unidades de tratamento a nível do país estão internados 156 pessoas. Em quarentena institucional estão igualmente 164 pessoas, enquanto 2.369 contactos sob vigilância epidemiológica.