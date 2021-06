Angola recebeu mais de dois milhões de doses de vacinas.

Angola recebeu, até à presente data, dois milhões e 172 mil doses da vacina contra a Covid-19, no âmbito da iniciativa COVAX, indica um comunicado de imprensa da Organização Mundial da Saúde (OMS).

O Ministério da Saúde anunciou ter alcançado o marco de mais de um milhão de doses de vacinas administradas à população, após ter recebido inicialmente, no dia 2 de Março do corrente ano, 624.000 mil doses da vacina AstraZeneca-Oxford do Instituto Sérum da Índia, no âmbito da iniciativa COVAX, e posteriormente, a 29 de Abril de 2021, 495.000 mil doses adicionais.

A representante da OMS em Angola, Djamila Cabral, considerou “positivos” os resultados alcançados com a campanha de vacinação contra a Covid-19, que traduzem o engajamento das autoridades e os esforços conjuntos de toda a sociedade no combate à pandemia.

“Felicitamos Angola pelo forte engajamento e determinação demonstrados desde o processo de elaboração atempada do plano de vacinação, a regulamentação, entre outros, o que resultou na resposta positiva da Covax e a aquisição atempada de vacinas para a protecção da sua população”, disse, acrescentando que “a OMS regozija-se de poder estar ao lado do Governo de Angola e das populações, nesta empreitada para proteger a saúde de todos e salvar vidas”.

Para garantir o acesso seguro e equitativo às vacinas da Covid-19, bem como o sucesso da campanha de vacinação, as autoridades sanitárias angolanas desenvolveram, com o apoio dos seus parceiros, nomeadamente a OMS, o UNICEF e Gavi, um Plano Nacional de Vacinação e distribuição da vacina, incluindo a priorização dos grupos alvo, que permitiu o reforço das infra-estruturas para a vacinação e a cadeia de frio, a formação de vacinadores, a gestão contínua da desinformação, a criação de um sistema de registo electrónico da vacinação, assim como a criação de centros de vacinação de alto rendimento.

Para o Representante do UNICEF em Angola, Ivan Yerovi, este é um marco digno de destaque e um testemunho do trabalho árduo e do compromisso dos trabalhadores da saúde, funcionários do Governo e de todos os envolvidos na campanha.

“Não podemos descansar até que a família mais vulnerável de Angola esteja segura. Estamos todos juntos no apoio a esta campanha mundial de vacinação sem precedentes. O UNICEF fará tudo o que estiver ao seu alcance no sentido de continuar a apoiar o Governo de Angola nos seus esforços de vacinar toda a população”.

Em Angola, actualmente, cerca de 30 mil doses de vacinas são administradas diariamente, na expectativa de alcançar a meta de pelo menos 20 por cento da população estar imunizada, até ao final do ano.

Entretanto, o desafio da escassez e da desigualdade do acesso às vacinas contra a Covid-19, poderão comprometer as aspirações das autoridades sanitárias e do povo angolano.

A OMS, UNICEF e outros parceiros da Covax, renovam o apelo à comunidade internacional para acelerar a partilha das vacinas existentes e a promoção da produção das mesmas em todo o mundo.

Mecanismo Covax

O mecanismo Covax é coliderada pela Gavi (Aliança Global para a Vacina e Imunização), OMS (Organização Mundial de Saúde) e CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations), que trabalha em parceria com o UNICEF, bem como o Banco Mundial, organizações da sociedade civil, fabricantes e outros.

Covax faz parte do Acelerador de Acesso às Ferramentas da Covid-19 (ACT- Accelerator), uma colaboração global inovadora para acelerar o desenvolvimento, produção e acesso equitativo aos meios de diagnóstico, tratamentos e vacinas contra a Covid-19.