Sagrada falha “assalto” à liderança do Girabola

O Sagrada Esperança falhou ontem, ao empatar sem golos, diante do Cuando Cubango, o “assalto” à liderança da tabela classificativa do Campeonato Nacional de Futebol da I Divisão, Girabola.

Em jogo de acerto da 19ª jornada disputado no Estádio dos Eucaliptos, na cidade do Cuito, Bié, os lundas às ordens de Roque Sapiri revelaram-se ineficazes.

As duas equipas entraram determinadas a vencer a partida, mas foi o Sagrada, nos minutos iniciais, a dar o primeiro sinal, por intermédio de Valente que não conseguiu finalizar com êxito a assistência de Celso.

A partir daí assistiu-se a um jogo mais ofensivo por parte dos comandados de Sapiri que queriam resolver o jogo. Volvidos 15 minutos, o Cuando Cubango conseguiu povoar mais o meio campo e com isso equilibrar o desafio.

Aos 18 minutos, os pupilos de Hélder Teixeira perderam soberana oportunidade por intermédio de Coxe que não conseguiu fazer balançar a baliza adversária, depois de receber um passe teleguiado de Cuca.

Com 0-0 ao intervalo, no segundo tempo as duas formações, com os olhos voltados para os três pontos entraram balanceadas para o ataque, mas com as melhores ocasiões a pertencerem ao Sagrada.

Sem conseguir materializar o objectivo, Roque Sapiri fez duas substituições fazendo entrar numa sentada Lepua e Jó Paciência que deram outra dinâmica ofensiva. As mexidas não surtiram o efeito desejado porque a defesa montada pelo técnico Hélder Teixeira esteve intransponível. Com poucos argumentos para transpor as defesas, as duas formações nada mais fizeram para inverter o marcador.

Com o empate o Sagrada mantém o terceiro lugar com 49 pontos, menos um jogo, ao passo que o Cuando Cubango conserva a 13ª posição, com 22 pontos, e com duas partidas por disputar.

Eis os outros resultados da 19ª jornada: 1º de Agosto – Desportivo da Huíla (2-0), Sporting de Cabinda – Recreativo do Libolo (1-0), Ferrovia – Bravos do Maquis (2-0), Académica do Lobito – Baixa de Cassanje (2-1), Petro – Santa Rita (1-0), Progresso -Interclube (1-1) e Recreativo da Caála – Wiliete (2-0).