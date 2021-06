O comércio electrónico em Portugal salta para 10 mil milhões de euros em 2021

O comércio eletrónico em Portugal deverá saltar para 10 mil milhões de euros em 2021, de acordo com estimativas do Governo.

O Secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor de Portugal, João Torres, estima que as compras online, alavancadas pela pandemia Covid-19, devem crescer 20% este ano, face a 8 mil milhões de euros em 2020. Em 2019, as compras online foram valorizadas em 6 mil milhões de euros.

“Embora a transição digital já tenha começado, ela foi profundamente acelerada pela pandemia e os canais de abastecimento se mostraram, em muitas circunstâncias, eficazes”, disse Torres em uma conferência ‘online’.

Algumas empresas estão ainda mais optimistas sobre o crescimento do mercado de e-commerce em Portugal. A empresa postal CTT considera-o um pilar de desenvolvimento estratégico.

Isto, de acordo com o CEO dos CTT, João Bento, “não só porque contribui para aumentar o fluxo postal, através das encomendas que chegam a Portugal, nomeadamente da China, mas principalmente porque é o segmento que mais contribui para o desenvolvimento da (CTT ´s) área do correio expresso e encomendas, principal pilar de transformação e crescimento ”.

O responsável dos CTT disse que o papel do e-commerce foi decisivo durante a pandemia, especialmente para as PME que se juntaram ao mundo digital pela primeira vez.

Os CTT, acrescentou, reforçaram a sua posição de liderança neste segmento com a entrega de mais de 50% das encomendas originadas online.

“A pandemia acelerou o processo de digitalização em dois ou três anos e verificou-se que o volume de encomendas no mercado interno aumentou cerca de 30%, e houve um crescimento de mais de 90% das entidades vendendo no e-commerce”, Bento acrescentou.