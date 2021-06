João Lourenço felicita Marcelo Rebelo de Sousa e o povo português

O Presidente da República, João Lourenço, enviou nesta quinta-feira (10), uma mensagem de felicitações ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e ao povo português no âmbito das comemorações do Dia de Portugal que hoje se assinala.

“Em nome do Executivo angolano e no meu próprio, tenho a honra de felicitar Vossa Excelência, o Povo e o Governo português pela celebração do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas”, lê-se na mensagem.

Nesta data histórica, João Lourenço assinalou o percurso notável do povo português, que tem conseguido, com o seu engenho, fazer de Portugal uma referência ao nível global em aspectos relevantes da tecnologia e ciência.

Na mensagem, o Chefe de Estado destacou Portugal como um destino acolhedor para vários povos do mundo que se cruzam naquele território e desfrutam da diversificada oferta cultural, expressa através da língua portuguesa que nos une e dinamiza a concretização dos nossos objectivos comuns no quadro da CPLP.

“Satisfaz-me constatar que as relações entre os nossos dois países se processam com uma vitalidade crescente em benefício do contínuo aprofundamento da cooperação bilateral”, enfatizou.

“Queira aceitar, Excelência, os meus votos de boa saúde, bem-estar pessoal e os de sucesso para a Nação portuguesa”, concluiu o Presidente da República.