Os preços das matérias-primas industriais estão a disparar, levando alguns a prever um aumento duradouro. Mas os especialistas do relatório do Ciclope têm as suas reservas. Explicações:

A 35 ª Cyclops , relatório sobre os mercados de commodities foi publicado a 26 de Maio de 2021, enquanto o preço de muitos deles, especialmente metais, são em superaquecimento. Desde Março de 2020, o preço do cobre aumentou 125% , o do estanho 145% e o do ferro 150%. Quanto ao petróleo, depois de ter atingido o fundo do poço no início da pandemia – cerca de 18 dólares o barril em Abril de 2020 – o preço do Brent está hoje próximo dos 70 dólares.

No entanto, os autores do relatório, orientados pelo economista e historiador Philippe Chalmin, da Universidade Dauphine-PSL de Paris, não acham que o mundo passará por um “superciclo”. Em outras palavras, eles não prevêem um aumento geral nos preços das commodities por um longo período – uma a duas décadas – seguido por uma queda, como alguns analistas e comerciantes prevêem, entusiasmados ou alarmados com essa perspectiva.

Uma oferta restrita nos mercados

“Sim, há claramente tensões em alguns mercados de metais, devido à aceleração da urbanização e à transição energética, que explodiram a demanda por minerais como níquel, cobre ou cobalto . », Analisa Yves Jégourel, Vice-Reitor da Faculdade de Economia da Universidade de Bordéus. No entanto, acredita o especialista, “a oferta nestes mercados tem sido restringida nos últimos meses, devido a confinamentos, falta de investimento e logística abrandada pela pandemia”.

Além disso, “agora que a situação sanitária está a melhorar, esta oferta pode adaptar-se à forte procura, inclusive recorrendo à reciclagem de metais”, explica o analista que supervisionou os capítulos sobre estes mercados no relatório Cyclops. Segundo ele, a demanda também pode se adequar à escassez com a substituição de determinados metais por meio de novas soluções tecnológicas, por exemplo, optando por baterias de veículos elétricos que requerem níquel em vez de cobalto.

Um retorno dos especuladores

Além disso, Philippe Chalmin, Yves Jégourel e seus colegas notam um retorno dos especuladores nos mercados de commodities, principalmente na Ásia, que novamente os consideram uma “classe de activos” e mantêm essa ideia de um “super”. – Ciclo ” .

“É claro que existem tensões em alguns mercados agrícolas – como a soja – mas os aumentos de preços nesses setores são desproporcionais aos observados para alguns metais”, explica Philippe Chalmin.

Para o director dos Ciclopes, porém, nem todos devem ser colocados na mesma cesta. Segundo ele, o preço do ferro – que chegou a 200 dólares a tonelada nas últimas semanas – deve voltar a patamares mais razoáveis ​​no médio prazo. De facto, a China está pressionando para aumentar a produção e diversificar os seus suprimentos nesta área – dependente demais da Austrália e do Brasil – especialmente na África.

Além disso, lembram os especialistas do Ciclope, os mercados de energia estão escapando do superaquecimento. “Certamente, o aumento dos preços do petróleo desde março de 2020 é impressionante”, reconhece Francis Perrin, que escreveu o capítulo do relatório Ciclope sobre o ouro negro. “Mas os preços atuais simplesmente voltaram ao nível pré-pandêmico, de US $ 68 por barril à noite, 25 de maio, que está longe de ser um pico”, disse ele. Já os preços do gás natural continuam muito voláteis: entre 1,5 e 30 dólares por milhão de BTU nos últimos meses e cerca de 10 dólares atualmente ”, destaca.

Buscar diversificação na África

Os principais países africanos produtores de minérios metálicos – RDC, Guiné, Zâmbia, Mauritânia e África do Sul – podem alegrar-se com os aumentos dos preços do cobre, cobalto, ferro, alumínio, paládio, platina ou níquel. Mas apesar dos benefícios substanciais que obterão em 2021, os analistas do Ciclope convidam esses produtores a continuar diversificando suas economias sabendo que, segundo Philippe Chalmin, sua dependência desses setores extrativos os torna particularmente vulneráveis ​​à “maldição das matérias-primas” .