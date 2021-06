Actor angolano no elenco de peça de teatro nos EUA

O actor angolano Paulo Figueira foi seleccionado para o elenco da peça de teatro “The Art Of Facing Fear” (A Arte de Encarar o Medo), com estreia marcada para 19 deste mês, nos Estados Unidos.

“The Art Of Facing Fear” é uma peça de teatro em formato digital e que traz um despertar dos diferentes tipos de “medos” causados pela pandemia do novo coronavírus.

Trata-se de uma exploração sobre as diferentes possibilidades do que poderá ser o mundo e conta com um elenco de 25 actores seleccionados nos cinco continentes.

Em declarações à Angop, a partir da cidade de Filadélfia (Estados Unidos), Paulo Figueira disse sentir-se feliz em participar neste evento cultural, tendo acrescentado estar motivado com o facto de representar Angola e contracenar com actores de várias nacionalidades.

Conforme o actor, o espectáculo é uma tentativa bem sucedida de uma realidade nova à nível das artes cénicas, onde a tecnologia do tele-teatro ou teatro virtual em que os actores estão geograficamente espalhados pelo mundo, mas reunidos numa plataforma digital.

A peça é inspirada na versão brasileira de A Arte de Encarar o Medo , que explora novas linguagens para o teatro na era digital e escrita por Ivan Cabral e Rodolfo García Vázquez.

A estreia mundial de “The Art Of Facing Fear” poderá ser acedida gratuitamente com reservas obrigatórias a serem feitas no seguinte link:bit.ly/theatreforgood.

Paulo Figueira é membro do grupo Henrique Artes desde 2008. Fundador, encenador e actor do grupo Atu Wa Ube Teatro em 2001, e do grupo de teatro universitário Uniartes, em 2004.

Entre os principais espectáculos em que participou se destacam: “Erros de Palmatória”, 2003, “A Contraproposta”, 2007, “Hotel Komarka”, 2008, “Confissões”, 2011, “Até que a Morte nos separe, 2012, “Corvos ao embondeiro”, 2012 e “O Último Desejo”, 2013.

O actor frequentou várias acções de formação na área do teatro, designadamente: “Teatro de Marionetas e Fantoches” 2003, “Curso de Teatro, especialidade de Elenco”, 2007, “Técnicas de Mimo”, 2008, “Curso de Actuação para Teatro, TV e Cinema”, 2009, “Curso de actuação para Teatro, TV e Cinema” 2010, “Seminário sobre Desiniciação ao Teatro” e “O teatro de rua e suas bases”, 2011.