RDC: Intensa campanha de lobbyng de Tshisekedi para a eleição do seu candidato à chefia da SADC

Não tendo confirmado ainda se desistiu de concorrer a um assento no Conselho de Segurança das Nações Unidas, o presidente congolês continua a pressionar a candidatura de Faustin Luanga Mukela à frente da SADC.

Embora o júri deva ouvir os dois candidatos ao cargo de secretário executivo da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) a 10 de Junho, Félix Tshisekedi decidiu intensificar a sua campanha a favor do seu candidato, Faustin Luanga Mukela .

Segundo a informação obtida pela Jeune Afrique, Faustin Luanga Mukela enfrenta o botswanês Elias Magosi, que solicitou e obteve do chefe de Estado congolês, o aval para envio de uma delegação aos cinco países membros do júri: Moçambique, Tanzânia, Malawi, Eswatini e Angola.

O secretário executivo da SADC só será escolhido em Agosto, mas a diplomacia congolesa já está a todo o vapor a apoiar a candidatura de Faustin Luanga Mukela contra a do Botswana , representada por Elias Magosi. Félix Tshisekedi , que considerou lenta a campanha do congolês montou as suas equipes para restaurar as energias do seu pretendente, através de um ex-alto funcionário da Organização Mundial do Comércio.