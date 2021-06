Mulher dá à luz 10 bebés na África do Sul. É um recorde mundial

Gosiame Thamara Sithole quebrou o recorde do Guinness ao dar à luz dez bebés esta segunda-feira, no Hospital de Pretória, na África do Sul. Sete meninos e três meninas nasceram aos sete meses e sete dias de gravidez, quando o casal esperava oito filhos, o número que os médicos tinham avançado. Sem possibilidade de trabalhar e com o marido desempregado, a recém-mamã pede ajuda a todos os que puderem contribuir.

Aos 37 anos, a mulher já tinha gémeos e engravidou naturalmente, sem ter recebido qualquer tratamento de fertilidade, ultrapassando o máximo mundial de uma mulher que teve nove bebés, em Marrocos.

O pai dos bebés, Tebogo Tsotetsi, confirmou ao Pretoria News o género dos bebés, mas não voltou a responder à comunicação social, tendo encaminhado todos os pedidos para uma pessoa que passou a ser responsável pela comunicação e por gerir o fundo aberto a donativos.

O Guinness World Records revelou já ter conhecimento da história e adiantou que, a confirmar-se, é um recorde mundial, mas o porta-voz disse ao The Post que neste momento o importante é que os bebés e a mãe estejam bem de saúde, sendo este um assunto para mais tarde.

No jornal de Pretória foram publicados os dados para os donativos e tudo o que é necessário para ajudar a família.