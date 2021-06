Huawei lança uma gama de novos produtos com HarmonyOS 2

Empresa aproveitou a oportunidade para anunciar que 100 outros dispositivos Huawei – incluindo smartphones e tablets – serão actualizados para rodar no HarmonyOS 2.

A Huawei lançou recentemente, a 02 de Junho, em Shenzhen, na China, uma variedade de smartphones, relógios inteligentes e tablets com seu novo sistema operacional HarmonyOS 2, incluindo a nova versão do HUAWEI Mate 40 Series e HUAWEI Mate X2, o HUAWEI WATCH 3 Series e o HUAWEI MatePad Pro.

No evento de hoje, a Huawei também lançou o HUAWEI FreeBuds 4, sua próxima geração de fones de ouvido Bluetooth sem fio de cancelamento de ruído ativo (ANC) e dois monitores de última geração, o HUAWEI MateView e o HUAWEI MateView GT. A empresa aproveitou a oportunidade para anunciar que cerca de 100 outros dispositivos Huawei – incluindo smartphones e tablets – serão atualizados para rodar no HarmonyOS 2, dando aos consumidores acesso a uma experiência inteligente perfeita em vários dispositivos em todos os tipos de cenários.

Existem mais dispositivos inteligentes em nossas vidas do que nunca, mas a experiência com eles geralmente não é inteligente. Os sistemas isolados tendem a complicar a interconectividade e as operações, o que acaba levando a uma experiência do usuário fragmentada.

O HarmonyOS foi projetado para solucionar esse problema. Como um sistema operacional de próxima geração para dispositivos inteligentes, HarmonyOS fornece uma linguagem comum para diferentes tipos de dispositivos para se conectar e colaborar, proporcionando aos usuários uma experiência mais conveniente, tranquila e segura. Ele usa tecnologia distribuída para atender às necessidades variadas de todos os tipos de dispositivos diferentes com um único sistema, permitindo uma implantação flexível conforme necessário.

O HarmonyOS também combina dispositivos anteriormente independentes em um Super Dispositivo coeso e holístico que integra todo o hardware e recursos para aproveitar livremente os recursos de seus dispositivos componentes com base nas necessidades em tempo real do usuário. Para desenvolvedores, o HarmonyOS permite o desenvolvimento de plataforma cruzada e implantação de aplicativos em vários dispositivos, tornando o desenvolvimento de aplicativos em dispositivos mais fácil do que nunca.

Sobre Huawei

Fundada em 1987, a Huawei é fornecedora líder global de infraestrutura e dispositivos inteligentes de tecnologia da informação e comunicação (ICT). Temos mais de 197.000 funcionários e operamos em mais de 170 países e regiões, atendendo a mais de três bilhões de pessoas em todo o mundo.

Nossa visão e missão é levar o digital a todas as pessoas, lares e organizações para um mundo totalmente conectado e inteligente. Para este fim, iremos impulsionar a conectividade ubíqua e promover igual acesso às redes; leve a nuvem e a inteligência artificial a todos os quatro cantos da Terra para fornecer potência de computação superior onde e quando você precisar; construir plataformas digitais para ajudar todos os setores e organizações a se tornarem mais ágeis, eficientes e dinâmicos; redefina a experiência do usuário com IA, tornando-a mais personalizada para pessoas em todos os aspectos de suas vidas, seja em casa, no escritório ou em trânsito.