França: Presidente esbofeteado no sul do país

O Presidente francês, Emmanuel Macron, foi esta terça-feira, 8 de Junho, esbofeteado por um cidadão francês durante uma deslocação a Drôme, no sul do país. As autoridades já detiveram dois homens.

Num vídeo que circula nas redes sociais, o Presidente Emmanuel Macron parece ser chamado pela população que está a assistir à sua passagem na região do Drôme, no sudeste francês, dirige-se para cumprimentar várias pessoas e um dos populares puxa-o e dá-lhe uma bofetada, sem que os serviços de proteção presidenciais tivessem tido tempo de intervir. Entretanto, duas pessoas foram já detidas.

Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=gV5-Gs5J7P8

Na Assembleia Nacional, o primeiro-ministro francês reagiu à agressão. Jean Castex apelou a “uma resposta republicana forte”, justificando que o acto contra o chefe de Estado atinge sobretudo “a democracia do país”.

Também o líder da França Insubmissa reagiu. Jean Luc Mélanchon diz estar “solidário com o Presidente francês”.

A responsável pelo partido União Nacional, Marine Le Pen, declarou “ser inadmissível atacar fisicamente o Presidente da República”.