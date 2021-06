Vera Daves: Angola pode emitir dívida soberana em 2022

A ministra das Finanças, Vera Daves de Sousa, disse, esta terça-feira (8) à Bloomberg que, este ano, Angola não deverá ir ao mercado Internacional captar novos financiamentos por via da emissão de títulos da dívida soberana, tendo deixado em aberto tal possibilidade para 2022, após avaliada as condições no momento.

De acordo com Vera Daves de Sousa, o Governo tem feito um trabalho notável e com reconhecimento do Fundo Monetário Internacional (FMI), razão pela qual mantém forte o optimismo com a próxima avaliação.

Em relação aos efeitos da Covid-19, a ministra das Finanças reconheceu o impacto directo e indirecto provocado pela pandemia no desempenho económico do país, mas reiterou a aposta na diversificação como solução à queda da performance do sector petrolífero nas contas nacionais.