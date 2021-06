MPLA defende maior sensibilidade da banca

A directora do Gabinete para a Cidadania e Sociedade Civil do MPLA, Fátima Viegas, defendeu, ontem, na cidade do Uíge, maior sensibilidade da banca comercial nos processos de solicitação de financiamento de empreendedores e pessoas com ideias de negócio, sobretudo jovens e mulheres, com vista a facilitar o empoderamento e a criação de oportunidades de emprego.

A também secretária para os Assuntos Sociais do Presidente da República, que falava na abertura do Workshop sobre “A importância do empreendedorismo, emprego, responsabilidade social e desenvolvimento local”, disse que os vários actores do mercado de em-prego e banca, em particular, são indispensáveis para a diversificação da economia, daí a necessidade de serem mais sensíveis às dificuldades dos empresários e empreendedores na organização dos processos de solicitação de financiamento.

Sublinhou que o work-shop visou juntar os principais actores do mercado de emprego, sobretudo jovens e mulheres da província que procuram uma oportunidade de emprego ou têm ideias de negócio, os serviços públicos, como o INEFOP e o INAPEM, que têm a vocação de auxiliar as pessoas nesta matéria, os bancos comerciais, que disponibilizam financiamento, para uma concertação que viabilize o processo.

O governador do Uíge, José Carvalho da Rocha, disse ser necessário o surgimento de mais empreendedores e a potenciação dos já existentes. “Falar de empreendedorismo e empregabilidade são assuntos de abordagem do dia-a-dia que devemos prestar muita atenção e encontrarmos soluções, tendo em conta o impacto que têm na vida dos cidadãos”, sublinhou.

Luís Dambi, do Gabinete para a Cidadania e Sociedade Civil do MPLA, ao dissertar sobre a responsabilidade social das empresas, defendeu que as organizações comerciais, empresariais e industriais não devem estar focalizadas apenas na materialização do lucro.

As empresas, disse, devem também direccionar as suas acções na protecção e melhoria da qualidade de vida das comunidades onde estão inseridas, através dos objectivos sociais e dos problemas da população, aplicando e utilizando parte dos recursos financeiros, técnicos e humanos na busca de soluções para as necessidades colectivas do município, comuna ou aldeia onde estejam a trabalhar.

Luís Dambi sublinhou que as empresas que apostam na responsabilidade social têm como contrapartida uma maior divulgação da sua imagem, mais notoriedade nos clientes, engajamento dos colaboradores, incentivos e benefícios fiscais, como a redução de impostos, prevista na Lei do Mecenato.