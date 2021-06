Luanda tem novo estúdio de gravação

O mercado fonográfico angolano conta com um novo estúdio, “NS” (Nelo dos Santos), inaugurado na semana passada, na capital do país, que tem como agenciados os músicos Jojó Gouveia e Da Beleza.

Fundada pelo empresário Nelo Barroso dos Santos, a “NS” é uma empresa de direito angolano, baseada em Luanda, que tem como foco o entretenimento em 360 graus, (Agenciamento, shows, eventos, carreiras e marcas), actuando de forma diferenciada no mercado.

De acordo com o seu fundador, o principal motivo da produtora é profissionalizar todo apoio que já dava como impulsionador da cultura e amante da música em particular, ajudando a promover e dinamizar o mercado do entretenimento em Angola.

A produtora tem alguns rostos da indústria musical confirmados, como Mission Oliveira, que ocupa o cargo de director-geral, Da Beleza, director artístico e os conhecidos Edner Frazão e Noyas, responsáveis pelo agenciamento.