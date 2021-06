Líder do Hamas no Egipto para discutir reconstrução de Gaza

Uma delegação do movimento islâmico palestiniano Hamas, liderada pelo seu líder político, Ismail Haniyeh, chegou hoje à capital do Egipto, Cairo, para discutir questões como a reconstrução de Gaza e a reconciliação entre facções.

A delegação, de oito elementos, foi convidada pelo Egipto, mediador nas últimas acções de violência entre Israel e grupos armados palestinianos na Faixa de Gaza.

A sua chegada era esperada há mais de uma semana, após a trégua mediada pelo Cairo, no âmbito de negociações entre as partes para garantir o fim das hostilidades e chegar a um acordo sobre a reconstrução do enclave palestiniano.

O Egipto também convidou as várias facções palestinianas para continuarem a dialogar sobre a sua reconciliação.

A delegação do Hamas deveria ter estado na capital egipcia imediatamente após a visita de uma missão israelita, liderada pelo chefe da diplomacia de Israel, Gabi Ashkenaki, a 30 de Maio, mas foi atrasada devido a divergências entre as partes sobre as condições para consolidar o cessar-fogo, segundo a agência noticiosa espanhola EFE.

Um dos principais obstáculos às negociações é a exigência de Israel ao Hamas do regresso de dois civis e dos corpos de dois soldados mortos durante uma operação em Gaza em 2014.

A guerra de 11 dias entre as forças armadas israelitas e grupos armados palestinianos em Gaza, iniciada a 10 de Maio, causou pelo menos 243 mortos do lado palestiniano, incluindo 66 crianças e numerosos combatentes do Hamas e da Jihad Islâmica, e 12 mortos em Israel, entre os quais duas crianças e um soldado.

Segundo a ONU, foram destruídos ou danificados 260 edifícios no enclave palestiniano, incluindo escolas, hospitais e centros de saúde.