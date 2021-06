Angola e Turquia reforçam cooperação no sector dos Transportes

O Ministro dos Transportes, Ricardo Viegas D’Abreu, manteve nesta terça-feira (8), em Ankara, Turquia, um encontro com o seu homólogo, Adil Karaismailoglu, com quem analisou o estado da cooperação bilateral e perspectivou o reforço das relações, entre os dois países no sector dos transportes.

Durante o encontro, os dois países analisaram temas inerentes à cooperação no domínio da aviação civil, infra-estruturas ferroviárias.

Ricardo Viegas D’Abreu deu igualmente nota da abertura de oportunidades aos de empresários turcos no subsectores marítimo-portuário e ferroviário, numa altura em que foi, recentemente, lançado o concurso público internacional do Porto do Lobito e, também, está em preparação o lançamento do concurso internacional do Corredor do Lobito.

O programa de trabalho compreende visitas e encontros, em Istambul, com os principais grupos empresariais, no domínio dos transportes e infra-estruturas, com particular destaque para a empresa Yapi Merkezi, que construiu o Túnel Euroásia, submerso à uma profundidade de mais de 100 metros, com uma extensão de 14 quilómetros, no estreito de Bosphorus.

Os referidos encontros constituirão, igualmente, uma ocasião para explorar a uma janela de abertura ao mercado turco. Na ocasião, Ricardo Viegas D’Abreu vai partilhar a visão e projectos do Plano Director Nacional do sector dos Transportes e Infra-estruturas Rodoviárias, bem como o projecto de construção do Metro de Superfície de Luanda, que se encontra na forja e para cuja edificação poder ser útil a presença das competências e investimento turcos.