Jomo Fortunato lamenta morte do Dj “Pzee Boy”

O ministro da Cultura, Turismo e Ambiente, Jomo Fortunato, lamentou, nesta segunda-feira (7), a morte prematura do produtor musical, Eslovâneo Muacazanga Kassaca “DJ Pzee Boy”, ocorrido sábado (5), em Luanda, vítima de doença.

Em nota de condolências, Jomo Fortunato afirma que foi com profunda dor e consternação que tomou conhecimento do falecimento do produtor artista angolano.

Na mensagem a que o “JA On line” teve acesso, o ministro destaca que o produtor Pzee Boy, de 30 anos de idade, foi um dos mais notáveis DJ’s da sua geração.

“Talentoso e com uma vasta experiência no domínio da mixagem, DJ Pzee Boy fazia da música a sua ferramenta essencial para o entretenimento do público”, descreveu o ministro Jomo Fortunato.

O DJ começou a carreira em 2004, em Luanda, e em 2016 formou a dupla com um amigo e também DJ, Kelson Mário, tendo desta parceria resultado o lançamento do CD, “A Dupla”, um projeto que teve sucesso com os temas, “Intro” e “Hammer of the Night”.

“Nesta hora de dor e tristeza, em seu nome e de todos os funcionários e colaboradores do Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente, Jomo Francisco Isabel de Carvalho Fortunato apresenta à família enlutada, os seus mais profundos sentimentos de pesar”, lê-se na mensagem do ministro da Cultura, Turismo e Ambiente.