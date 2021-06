Covid-19: Cabo Verde recebe vacinas da França e Hungria

A França e a Hungria doaram vacinas contra covid-19 a Cabo Verde. Esta segunda-feira, 7 de Junho, deve chegar um lote de 100 mil doses de vacinas contra a Covid-19, doado pelo governo hungaro. As autoridades franceses também disponibilizaram cerca de 32 mil vacinas da Astrazeneca, no quadro do mecanismo covax.

França e Hungria doaram vacinas contra covid-19 a Cabo Verde. Da França já chegaram ao país 31 mil e 200 doses de vacinas da AstraZeneca. O embaixador da França em Cabo Verde, Olivier Almaras, disse que Paris está disponível a continuar a ajudar o arquipélago no combate a covid-19.

“As mais de 30 mil doses foram fornecidas pela França no quadro do mecanismo Covax. A França pretende continuar a trazer um apoio concreto ao povo cabo-verdiano, como já tem feito para todo o continente africano” anunciou o embaixador da França em Cabo Verde”, explicou Olivier Almaras.

Nas próximas horas chegará a Cabo Verde uma doação de 100 mil doses de vacinas da AstraZeneca oferecidas pelo governo da Hungria. O lote chega à cidade da Praia, no mesmo avião que traz o ministro dos negócios estrangeiros húngaro que vai testemunhar a entrega das vacinas.

E, no momento que o país recebe mais vacinas contra a covid-19 o presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, pede intensificação do ritmo de vacinação em Cabo Verde.

“Vendo em termos proporcionais o que se passa noutros países eu creio que é necessário intensificar o ritmo da vacinação. Eu percebo que é um trabalho difícil, mas deve haver um esforço de uma organização um pouco mais perfeita, mais previsível de maneira que os critérios e as prioridades que são estabelecidos sejam acatados no processo de vacinação”, disse o chefe de estado cabo-verdiano, Jorge Carlos Fonseca.

De acordo com dados do Ministério da Saúde, Cabo Verde registou 94 casos de covid-19, nas últimas 24 horas, elevando para 31.097 o acumulado de infectados no país.