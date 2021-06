Bienal de Luanda é divulgada na Bélgica

As organizações internacionais sedeadas no Reino da Bélgica foram informadas sobre os preparativos da 2ª Edição da Bienal de Luanda- Fórum Pan-Africano para a Cultura de Paz, a decorrer na capital angolana, de 4 a 8 de Outubro deste ano, sob o lema “Reforçar o Movimento Pan-Africano para uma Cultura de Paz e Não-Violência: Rumo a uma Parceria Global”.

O coordenador do Comité Nacional de Gestão da 2ª Edição da Bienal de Luanda, Diekumpuna Sita José, reuniu, nos dias 31 de Maio a 2 de Junho, em Bruxelas, com representantes de organizações internacionais representadas naquele país.

De acordo com uma nota de imprensa da representação diplomática de Angola em Bruxelas, Diekumpuna Sita José reuniu com os representantes do Grupo de Estados de África, Caraíbas e Pacífico (OEACP), da União Europeia e dos Escritórios da Unesco em Bruxelas.

O embaixador de Angola no Reino da Bélgica, Mário de Azevedo Constantino, acompanhou os encontros.

Diekumpuna Sita José foi recebido pelo sub-secretário geral do Departamento de questões Políticas e do Desenvolvimento Humano do Grupo de Estados de África, Caraíbas e Pacífico (OEACP), Ibrahim Norbert Richard.

Segundo Diekumpuna Sita José, o encontro serviu para estabelecer uma linha de cooperação institucional en-tre a Comissão Inter-Ministerial e o grupo de Estados OEACP, dos quais 48 países são africanos.

O coordenador do Comité Nacional valorizou o papel da Organização dos Estados de África, Caraíbas, e Pacifico, parceiro estratégico da União Europeia, em relação à relevância que se dá à cultura enquanto suporte para a aproximação dos povos.

O sub-secretário-geral do Departamento de questões Políticas e do Desenvolvimento Humano, Ibrahim Norbert, disse que acolheu positivamente a ideia da realização da Bienal de Luanda e que o evento enquadra-se no espírito de uma cultura de paz para o progresso e o desenvolvimento das sociedades africanas.

Ibrahim Norbert acrescentou que a Declaração de Niamey sobre a Cultura “ajusta-se perfeitamente aos objectivos traçados para a Bienal de Luanda”.

A nota de imprensa refere que as partes prometeram trabalhar para a troca de informações no sentido de se obter um acordo formal com a Organização dos Estados de África, Caraíbas e Pacífico (OEACP) e criar uma aliança global de parceria para a Cultura da Paz.

A ideia da realização da Bienal de Luanda foi igualmente acolhida com satisfação nos encontros realizados com representantes da União Europeia e do Gabinete da Unesco em Bruxelas.

A Bienal de Luanda – Fórum Pan-Africano para a Cultura de Paz é uma iniciativa conjunta da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), da União Africana (UA) e do Governo de Angola, que estão envolvidos na im-plementação do “Plano de Acção Para a Cultura de Paz em África”.