Uganda / RDC: Kampala oferece segurança e estradas para minerais

Caiu ao seu ponto mais baixo em 1998, depois que Uganda se recusou a retirar suas tropas de partes do leste da RDC. Por duas décadas, a República Democrática do Congo (RDC) e Uganda têm litigado no Tribunal Internacional de Justiça (CIJ) com sede em Haia sobre a invasão deste último entre 1998 e 2003. O CIJ em breve dará sua decisão sobre quanto Uganda deve pagar a RDC em reparações.

Enquanto a comunidade internacional pressionava pelo fim dos conflitos armados no leste da RDC em 2003, “de repente, Ruanda e Uganda foram vistos como obstáculos para a paz”, disse Jason Stearns em Dancing in the Glory of Monsters. Isso ocorreu porque cerca de uma dúzia de grupos rebeldes apoiados por esses dois países não estavam dispostos a se envolver em negociações de paz.

Mas agora Uganda está voltando para o leste da RDC, não apenas para pacificar a região, mas também para investir no desenvolvimento de infraestrutura. No novo ano financeiro que começa em julho, Uganda começará a construção de 223 km de estradas de betume no leste do Congo, mas também enviará soldados para a região.