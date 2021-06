Transferências da diáspora: de Marrocos para o Senegal, quem são os campeões africanos da resiliência?

Embora o Banco Mundial previsse uma queda significativa nas remessas em 2020, os trabalhadores expatriados continuaram a enviar remessas para o continente em grande escala. Em alguns países, porém, os efeitos da crise estão sendo severamente sentidos.

Redução de salários, eliminação de trabalhadores estrangeiros … As previsões do Banco Mundial sobre as remessas da diáspora em 2020 – um ano marcado pela pandemia de Covid-19 – não eram optimistas. No entanto, os expatriados africanos enviaram para o continente 83,3 bilhões de dólares em 2020 contra 86,2 bilhões de dólares em 2019, um decréscimo de -3,4%.

Nigéria gravemente afectada

“A queda nos fluxos para a África Subsaariana se deve quase inteiramente à queda de quase -28% nos embarques com destino à Nigéria”, explica o Banco Mundial. Na verdade, as remessas para a maior economia africana caíram de 23 bilhões para 17 bilhões de dólares entre 2019 e 2020. A Nigéria sozinha representa mais de 40% dos fluxos na África Subsaariana (42 bilhões em 2020, ou seja, diminuição de -12,5% em relação a um ano).

No entanto, os valores em jogo na Nigéria são provavelmente maiores do que os números oficiais.