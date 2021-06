RDC-Gabão: confronto entre Félix Tshisekedi e Ali Bongo Ondimba por um assento no Conselho de Segurança da ONU

Se a União Africana (UA) apoia a candidatura do Gabão ao lugar de membro não permanente reservado para a África Central, o presidente congolês quer impor a candidatura do seu país. Aqui estão os detalhes desse confronto.

Félix Tshisekedi relançou, no dia 29 de Maio, a candidatura da RDC para o cargo de membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que está reservada à África Central para o período 2022-2023 e cujo titular será nomeado no dia 11 de Junho em Nova York .

Durante o último Conselho Executivo da UA – que Tshisekedi presidiu desde fevereiro passado – que foi realizado de 3 a 4 de fevereiro de 2021 em Adis Abeba, o Gabão já havia sido nomeado, enquanto Gana havia sido selecionado para o assento reservado para a África Ocidental, conforme evidenciado pelo relatório da comissão ministerial, que Jeune Afrique pôde consultar.