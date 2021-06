Lagos, na Nigéria, uma cidade dinâmica expressa pela escritora Sophie Bouillon

Os leitores do escritor polonês Ryszard Kapuściński ( A sombra do sol ) e do escritor sueco Stig Dagerman ( outono alemão ) já sabem que o futuro do jornalismo pode não estar na internet ou nos poucos jornais restantes ainda determinados a sobreviver.

De qualquer forma, essa é a conclusão que se pode tirar depois de ler o novo livro de Sophie Bouillon, Manuwa Street . Nesta obra de não-ficção narrativa de 140 páginas, a jornalista de 37 anos documenta seu último ano – que será lembrado para sempre como o ano do coronavírus – morando em Lagos. É um afastamento significativo dos artigos de notícias que ela produz para a Agence France Presse .

Mantendo-se fiel ao seu estilo premiado, que anteriormente lhe rendeu um Prêmio Albert Londres (o equivalente francês do Prêmio Pulitzer) por ‘Bienvenue chez Mugabe’, Bouillon entrelaça de maneira pensativa experiências de sua vida pessoal e reflexões sobre sua carreira com ferramentas afiadas , observações claras sobre a vida cotidiana em Lagos.

Ao fazer isso, ela lança luz sobre o lado efervescente e severo da cidade mais populosa da África Subsaariana. Em vez de entregar um exercício de olhar para o umbigo na ficção autobiográfica, a autora confronta honestamente seu lugar privilegiado na sociedade, como uma cidadã de um país rico e uma pessoa cujo trabalho é relatar a turbulência de uma nação devastada pela desigualdade e violência política.

Brutalidade do capitalismo

“’Sério, de todos os países para os quais você pode ir com seu passaporte, você quer vir morar aqui?’ A pergunta não foi dirigida a mim. No entanto, apesar da confusão de conversas e da música explodindo nos alto-falantes, isso tinha ressoado muito profundamente em mim. Finalmente era fim de semana, um sábado de janeiro de 2020. Jantava com amigos no RSVP, um bar e restaurante da moda na Ilha Victoria – uma das áreas mais exclusivas de Lagos – com piscina ao ar livre, um DJ popular e um VIP clientela ”, escreve Bouillon, sem fazer nenhum esforço para esconder o nome do lugar em questão.

Algumas páginas depois, quando ela descreve como a cidade executou despejos forçados e arrasou bairros inteiros para encher os bolsos de alguns incorporadores, a brutalidade do capitalismo nigeriano vem à tona:

A Rua Manuwa é, entre outras coisas, a História de uma rua frequentada por pessoas comuns que a maioria dos repórteres esquece ou não quer ver

“Dez mil pessoas. Os militares sacudiram sinos para acordar os que ainda dormiam. Eles bateram nas portas das casas. Os cães latiam. ‘Se apresse!’ eles gritaram. Ao meio-dia em ponto, as escavadeiras demoliram tudo. Os 10.000 residentes que vivem na Baía de Tarkwa tiveram quatro horas para desocupar suas casas. ”