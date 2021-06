Designer de moda Rose Palhares lança nova colecção cápsula para o Cacimbo

Peças versáteis e cores vivas, para corpos de homens e mulheres reais, ajudam os apreciadores do lifestile a enfrentarem o Cacimbo 2021 com as sugestões criativas da colecção de Rose Palhares, que dão corpo a uma promessa dirigida a todas as pessoas que procuram peças de roupa made in Angola, jovens e sofisticadas, a preços competitivos.

Num ano marcado pela pandemia, a criadora de moda Rose Palhares afirma ter chegado o momento de “devolver o sorriso às pessoas, com roupas coloridas que podem ser usadas em diversas ocasiões e de diferentes formas”. A colecção apresenta peças “leves que combinam com quase tudo”, reforça a estilista e fundadora da marca.

As colecções-cápsula são pequenas. Compõem um número de peças mais reduzido, permitindo aos clientes algum nível de exclusividade.