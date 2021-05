Ministro consternado com a morte do jornalista da TPA

O ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Manuel Homem, manifestou-se consternado com a morte do jornalista da TPA, colocado na Huíla, António Pedro Tchipelepele Tchiyangalala, ocorrida ontem, por doença, no Lubango.

Numa mensagem de condolências, o ministro lembra que o jornalista, quadro da TPA , no Centro de Produção da Huíla, desde 2007, António Pedro foi um destacado repórter, cuja trajectória ficará registada nas melhores páginas do jornalismo angolano.

Nesta hora de dor e luto, o ministro Manuel Homem, em seu nome e dos trabalhadores do Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, endereça à família e ao Conselho de Administração da TPA, os seus mais sentidos pêsames.