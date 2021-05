Covid-19: Rússia doa 25 mil doses de vacinas a Angola

O governo da Rússia vai doar neste domingo (30), um total de 25 mil doses de vacinas da Sputnik V contra a Covid-19 a Angola.

De acordo com uma fonte do Ministério da Saúde, a chegada da aeronave que transportará as vacinas tem chegada prevista no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro às 11 horas.

Por outro lado, a doação do governo russo a Angola, acontece numa altura em que a Organização Mundial da Saúde (OMS) tem encorajado os países ricos a doarem imunizantes contra a Covid-19 a países menos desenvolvidos.

Angola conta com 954.751 pessoas vacinadas contra a Covid-19, até à data. A campanha teve início no dia 2 de Março do corrente ano.