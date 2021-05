Covid-19: Angola com mais sete mortes e 186 casos nas últimas 24 horas

O país registou neste domingo (30), 186 novos casos de Covid-19, elevando o total para 34.366 infectados, desde o início da pandemia, em Março do ano passado.

Do total de casos registados, 152 foram em Luanda, 29 na Huíla, dois em Benguela, igual número no Huambo e um no Bié, com idades entre um e 79 anos, sendo 125 do sexo masculino e 61 feminino.

Segundo o último balanço das autoridades sanitárias, mais sete pessoas morreram nas últimas 24 horas. Três são sexo masculino e quatro feminino, entre 15 e 82 anos, dos quais três em Luanda, igual número na Huila e um no Huambo. O total de mortes no país subiu para 764.

Ainda hoje, informa o documento, 130 pessoas entre um e 81 anos foram recuperadas, 119 em Luanda e 11 na Huíla, perfazendo até à data, 27.776 recuperações em todo território nacional.

Os laboratórios processaram 1.720 amostras por RT-PCR. O cumulativo aponta para 587.598 amostras processadas com uma taxa de positividade de 5.8 por cento.

Nos pontos de entrada e saída de Luanda foram atendidos na base do teste de antigénio 423 utentes.

O quadro epidemiológica da Covid-19 em Angola, indica também a existem de 5.826 casos activos. Do conjunto de activos, existem 14 críticos, 47 graves, 186 moderados, 15 leves e 5564 assintomáticos

Nos centros de tratamento a nível do país, estão internados 262. As autoridades sanitárias acompanham na quarentena institucional 132 pessoas, enquanto 2.448 pessoas são contactos vigiados.