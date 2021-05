O Petro de Luanda conquistou neste domingo (30), o 3° lugar da Liga Africana de Basquetebol (BAL) ao vencer o anfitrião Patriots, por 97-68, no último dia de jogo no pavilhão Arena do Ruanda, Kigali.

Com já favoráveis 53-37 ao intervalo, o representante angolano nesta primeira edição da competição nunca enfrentou grandes dificuldades para se impor, diante de um adversário com menos argumentos.